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TRAGÉDIA

Motociclista morre após bater em ônibus em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução

Um motociclista de 56 anos morreu após colidir a moto em um ônibus do transporte coletivo de Taubaté, na noite de quinta-feira (26). O acidente aconteceu na avenida Elzira Tavares de Mattos, no bairro São Gonçalo, às 21h40.

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O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. O motorista do coletivo, de 49 anos, prestou depoimento e foi liberado por ter prestado socorro à vítima, identificada como Washington Cesar Fagundes de Oliveira.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para o local do acidente de trânsito. No local, Washington foi encontrado caído no chão, em frente ao ônibus da ABC Transportes.

Unidade de resgate do Corpo de Bombeiros estava no local e a equipe tentou a reanimação do motociclista, que foi levado ao Hospital Regional de Taubaté, onde entrou em óbito.

Investigação

Os veículos e o local do acidente foram periciados e os envolvidos foram ouvidos pela Polícia Civil, que apura o caso.

Em seu depoimento, o motorista do ônibus disse que o coletivo estava cheio de crianças no momento do acidente e que ele tomou precaução ao passar pelo cruzamento. Ele disse que não viu nenhum veículo ao passar pela via, que tem velocidade máxima permitida de 40 km/h no trecho.

Com mais da metade do ônibus passando pelo cruzamento, o motorista afirmou que sentiu o impacto da moto. Ele desceu do veículo e chamou o resgate. Com cinco anos como motorista profissional, ele disse que tomou toda a cautela para evitar a colisão.

A Polícia Civil requisitou e o corpo do motociclista vai passar por exames no IML (Instituto Médico Legal), cujos resultados serão utilizados para esclarecer o acidente.

A autoridade policial não prendeu o motorista em flagrante por ele ter prestado socorro e não ter fugido do local do acidente. O condutor do ônibus vai responder o processo em liberdade.

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