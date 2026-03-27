Um motociclista de 56 anos morreu após colidir a moto em um ônibus do transporte coletivo de Taubaté, na noite de quinta-feira (26). O acidente aconteceu na avenida Elzira Tavares de Mattos, no bairro São Gonçalo, às 21h40.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. O motorista do coletivo, de 49 anos, prestou depoimento e foi liberado por ter prestado socorro à vítima, identificada como Washington Cesar Fagundes de Oliveira.