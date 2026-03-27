Os advogados do professor do Vale do Paraíba condenado por pedofilia, por armazenar e distribuir imagens e vídeos de sexo com crianças e adolescentes, pediram à Justiça que ele passe por uma avaliação de insanidade mental.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O homem de 43 anos é professor da FEG (Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá), instituição ligada à Unesp (Universidade Estadual Paulista). Ele segue dando aulas de forma remota, segundo alunos, que pedem o afastamento do professor.