Uma agência da Caixa Econômica Federal foi atingida por incêndio em Ilhabela, na noite de quarta-feira (25). O fogo atingiu o banco instalado na Praça Coronel Julião, por volta de 20h40.

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Na ocasião, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento de ocorrência de incêndio em interior de agencia bancária.