Uma agência da Caixa Econômica Federal foi atingida por incêndio em Ilhabela, na noite de quarta-feira (25). O fogo atingiu o banco instalado na Praça Coronel Julião, por volta de 20h40.
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Na ocasião, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento de ocorrência de incêndio em interior de agencia bancária.
Segundo informações, os bombeiros acessaram a agência pela parte superior das janelas para avaliar a origem da fumaça.
No local, segundo a corporação, um curto circuito queimou alguns papéis. Com o fogo confinado numa área de 8 metros quadrados, coube ao bombeiros a extinção e ventilação do local, em razão da grande quantidade de fumaça.
A agência foi deixada em segurança, aos cuidados de funcionário da Caixa e do policiamento. Não houve feridos.