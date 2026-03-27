Um homem foi preso em um estabelecimento de São José dos Campos após atentar contra a vida de sua companheira por meio de uma sequência de agressões. Policiais do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para atender à ocorrência na avenida Pico das Agulhas Negras, na quarta-feira (26). A vítima chegou a desmaiar e foi agredida com chutes ainda desacordada.

No local, a equipe encontrou a vítima deitada no sofá com queixas de dores intensas na cabeça. Ela relatou que após um desentendimento, o homem passou a agredi-la. Em tentativa de deixar o local, ela foi atingida por um soco e caiu, bateu a cabeça e perdeu a consciência.

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