Um homem com antecedentes criminais foi preso em Jacareí conduzindo uma motocicleta produto de furto. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (26), durante o patrulhamento de policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Santo Antônio do Boa Vista.

A abordou o suspeito em uma Honda/CG 160 Start, de cor vermelha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp