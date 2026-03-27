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RECEPTAÇÃO

Com histórico criminal, homem é preso com moto furtada em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Motociclista foi preso e moto apreendida
Motociclista foi preso e moto apreendida

Um homem com antecedentes criminais foi preso em Jacareí conduzindo uma motocicleta produto de furto. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (26), durante o patrulhamento de policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Santo Antônio do Boa Vista.

A abordou o suspeito em uma Honda/CG 160 Start, de cor vermelha.

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Em consulta aos dados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), constatou-se que o veículo era produto de furto ocorrido em 2024.

O condutor foi preso em flagrante por receptação. Ele já tinha passagens anteriores por furto e tráfico de drogas. A moto foi apreendida.

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