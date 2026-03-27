Uma mulher denunciou tentativa de homicídio após ser perseguida com faca por uma inquilina em Jacareí. O caso foi registrado pela Polícia Civil na quarta-feira (25), mas teria acontecido no dia 10 de março, em uma residência na rua Guido Barbiere, no Conjunto São Benedito.
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Segundo o boletim, a vítima tem 39 anos. Ela relatou que foi até a casa do pai para conversar com a inquilina do imóvel, identificada no documento como tendo 35 anos.
De acordo com a versão da denunciante, a inquilina já estava bastante alterada quando ela chegou ao local. Em determinado momento, teria pegado uma faca na cozinha e avançado em sua direção com a intenção de feri-la.
A vítima afirmou que precisou fugir, sendo perseguida pela autora por parte da via pública, temendo pela própria vida.
O boletim registra que a mãe da vítima presenciou integralmente os fatos. Uma filha da autora também estava no local no momento da ocorrência.
A denunciante disse ainda que a rua seria sem saída e não soube informar se existem câmeras de monitoramento que possam ajudar na investigação.
A ocorrência foi formalizada como tentativa de homicídio e encaminhada para a delegacia da área do fato. Não houve flagrante.