Uma mulher denunciou tentativa de homicídio após ser perseguida com faca por uma inquilina em Jacareí. O caso foi registrado pela Polícia Civil na quarta-feira (25), mas teria acontecido no dia 10 de março, em uma residência na rua Guido Barbiere, no Conjunto São Benedito.

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Segundo o boletim, a vítima tem 39 anos. Ela relatou que foi até a casa do pai para conversar com a inquilina do imóvel, identificada no documento como tendo 35 anos.