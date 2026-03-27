A Polícia Civil investiga o encontro de um corpo em avançado estado de decomposição na manhã desta quinta-feira (26) em uma represa. A vítima ainda não foi identificada, e o caso é tratado como morte suspeita.

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O achado ocorreu na represa da PCH Lavrinhas, às margens do Rio Paraíba do Sul, na zona rural de Lavrinhas. Funcionários do local acionaram a Polícia Militar por volta das 8h, após avistarem o cadáver submerso.