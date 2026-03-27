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MISTÉRIO

Polícia investiga corpo de homem encontrado nas águas de represa

Por Da Redação | Lavrinhas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Polícia investiga corpo de homem encontrado nas águas de represa no Vale
Polícia investiga corpo de homem encontrado nas águas de represa no Vale

A Polícia Civil investiga o encontro de um corpo em avançado estado de decomposição na manhã desta quinta-feira (26) em uma represa. A vítima ainda não foi identificada, e o caso é tratado como morte suspeita.

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O achado ocorreu na represa da PCH Lavrinhas, às margens do Rio Paraíba do Sul, na zona rural de Lavrinhas. Funcionários do local acionaram a Polícia Militar por volta das 8h, após avistarem o cadáver submerso.

Equipes da PM e do Corpo de Bombeiros foram até o local, onde realizaram a retirada do corpo até a margem. Em seguida, a área foi isolada para o trabalho da perícia técnica.

Segundo avaliação preliminar, o estado avançado de decomposição impediu a identificação imediata da vítima, sendo possível apenas constatar que se trata de um homem.

Após os procedimentos iniciais, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Cruzeiro, onde passará por exames que devem auxiliar na identificação e na determinação da causa da morte.

O caso foi registrado como encontro de cadáver e morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil.

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