A Escola Monteiro Lobato, com mais de 50 anos de atuação em São José dos Campos, anunciou mudanças em sua estrutura e proposta pedagógica a partir do ano letivo de 2027. A instituição passará a funcionar em um novo endereço, na Avenida Cassiano Ricardo, na região do Jardim Alvorada, e concentrará suas atividades na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

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Segundo a direção, a alteração inclui o encerramento gradual das turmas de Ensino Fundamental 2, medida que faz parte de um reposicionamento alinhado à proposta educacional da escola. Até o fim de 2026, todas as etapas de ensino seguem em funcionamento no endereço atual, com a promessa de uma transição planejada para estudantes e famílias.