A Escola Monteiro Lobato, com mais de 50 anos de atuação em São José dos Campos, anunciou mudanças em sua estrutura e proposta pedagógica a partir do ano letivo de 2027. A instituição passará a funcionar em um novo endereço, na Avenida Cassiano Ricardo, na região do Jardim Alvorada, e concentrará suas atividades na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a direção, a alteração inclui o encerramento gradual das turmas de Ensino Fundamental 2, medida que faz parte de um reposicionamento alinhado à proposta educacional da escola. Até o fim de 2026, todas as etapas de ensino seguem em funcionamento no endereço atual, com a promessa de uma transição planejada para estudantes e famílias.
Fundada há mais de meio século, a escola mantém uma trajetória ligada à comunidade local, atendendo diferentes gerações ao longo do tempo.
Nova fase
Para a nova fase, a escola afirma que continuará adotando princípios da abordagem Montessori, que prioriza a autonomia da criança, o respeito ao ritmo individual e a organização de ambientes preparados para a aprendizagem.
A instituição também prevê integração com o berçário BelloNinho, ampliando o atendimento à primeira infância.
De acordo com a mantenedora Letícia Ricci, a decisão foi tomada após avaliação interna e busca consolidar o foco nos primeiros anos da educação básica. Nos próximos meses, a escola deve divulgar detalhes sobre o novo espaço e as etapas da mudança.