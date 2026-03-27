O estacionamento do Shopping Jardim Oriente, em São José dos Campos, recebe entre os dias 10 e 12 de abril o Festival Sabores e Luzes da Coreia, evento gratuito dedicado à cultura coreana e à Ásia contemporânea.

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A proposta é oferecer ao público uma experiência imersiva, reunindo gastronomia típica, atrações culturais, K-pop, doramas, oficinas e uma ambientação temática inspirada em tradições coreanas.