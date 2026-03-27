O estacionamento do Shopping Jardim Oriente, em São José dos Campos, recebe entre os dias 10 e 12 de abril o Festival Sabores e Luzes da Coreia, evento gratuito dedicado à cultura coreana e à Ásia contemporânea.
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A proposta é oferecer ao público uma experiência imersiva, reunindo gastronomia típica, atrações culturais, K-pop, doramas, oficinas e uma ambientação temática inspirada em tradições coreanas.
Com mais de 45 expositores confirmados, o festival será pet friendly e terá como um de seus grandes destaques a gastronomia típica, com pratos a partir de R$ 22.
Entre as opções, o público poderá experimentar especialidades como bulgogi (carne marinada), tteokbokki / topoki (bolinhos de arroz com molho picante), frango frito coreano, hot dog coreano, além de bebidas tradicionais e populares como soju e bubble tea.
Além da culinária, um dos momentos mais aguardados é a ambientação noturna com mais de 1.000 lanternas coloridas, incluindo as tradicionais lanternas coreanas vermelhas e azuis conhecidas como Cheongsachorong (????), que vão transformar o espaço em um cenário iluminado e altamente instagramável, criando um clima de contemplação e encantamento ao ar livre.
A programação cultural reúne atrações voltadas a diferentes idades e públicos, conectando tradição e cultura pop. Entre os destaques estão aulões de K-pop com o grupo KC Girls, apresentações de covers inspirados em BTS, PSY e Guerreiras do K-pop, além de momentos interativos como o já esperado Random Play Dance, em que o público dança ao som de trechos surpresa de músicas coreanas.
A programação terá ainda a participação da Academia Destak, que há 44 anos atua em São José com artes marciais coreanas, levando ao festival uma apresentação especial de Taekwondo e Hapkido.
O evento também contará com caligrafia coreana, experiências ligadas aos doramas, atividades temáticas inspiradas em Round 6 e apresentações musicais como o show instrumental do violinista Malufinho.