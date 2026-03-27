Nesta semana, uma situação ocorrida em uma academia de São José dos Campos ganhou grande repercussão nas redes sociais - e não foi por acaso. Uma mulher relatou ter sido abordada pela equipe do local e orientada a trocar ou cobrir o top que usava durante o treino, para “segurança dela”, pois no local havia “homens casados”.

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A peça, da marca Track & Field, não apresentava transparência, excesso de decote ou qualquer característica considerada, à primeira vista, inadequada para o ambiente fitness. Ainda assim, foi alvo de questionamento.