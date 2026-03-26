O São José Basketball perdeu por 58 a 44 para o Sesi Araraquara na noite desta quinta-feira (26), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela terceira rodada da primeira fase da LBF (Liga de Basquete Feminino) de 2026.

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Com esse resultado, o time joseense, comandado pelo técnico Leandro Leal, tem uma vitória e duas derrotas. Já o rival tem dois triunfos agora e uma derrota no torneio.