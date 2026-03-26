O São José Basketball perdeu por 58 a 44 para o Sesi Araraquara na noite desta quinta-feira (26), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela terceira rodada da primeira fase da LBF (Liga de Basquete Feminino) de 2026.
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Com esse resultado, o time joseense, comandado pelo técnico Leandro Leal, tem uma vitória e duas derrotas. Já o rival tem dois triunfos agora e uma derrota no torneio.
Juliana Souza, do São José, fez 13 pontos e 13 rebotes, com dois dígitos em dois fundamentos diferentes, o chamado duplo-duplo.
Na próxima rodada, as meninas recebem o Sampaio Corrêa (MA) na manhã de domingo (29), a partir das 11h, mas no ginásio Linneu de Moura. E o Sesi joga no dia 1º de abril, em visita ao Sport, no ginásio Uninassau, em Recife.
O jogo
No primeiro quarto, o São José até conseguiu equilibrar as ações e não deixou o Araraquara escapar. E as visitantes abriram apenas três pontos no período: 15 a 12.
Mas, no segundo quarto, a atuação joseense foi muito fraca, principalmente no ataque, e o time de Araraquara fez 19 a 10. Com isso, a equipe da região foi para o intervalo perdendo por 12 pontos de diferença: 34 a 22.
Após o intervalo, o São José até melhorou, mas não o suficiente para uma reação contundente. A equipe da casa venceu o período por 13 a 12 e reduziu a vantagem visitante para 11 pontos: 46 a 35.
Nos últimos dez minutos, as joseenses até tentaram alguma coisa, mas o Sesi saiu de quadra com a vitória.