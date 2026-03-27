Uma unidade do supermercado Pão de Açúcar em São José dos Campos abriu apuração interna após denúncia de um ex-funcionário que relata a suposta venda de produtos fora do prazo de validade. A empresa afirma que não tolera esse tipo de prática e diz ter iniciado investigação para esclarecer o caso.
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A denúncia envolve a loja localizada no Shopping Colinas. Segundo o ex-funcionário, que atuava como açougueiro, um encarregado teria orientado a reembalagem de alimentos vencidos para que fossem novamente colocados à venda com nova data de validade.
De acordo com o relato, a prática incluiria itens como salmão e cortes de carne. O denunciante afirma ter recebido instruções diretas para descartar embalagens originais e substituir etiquetas de validade. Trechos de áudios atribuídos ao encarregado indicariam orientações nesse sentido, como a retirada de etiquetas vencidas e a reaplicação de novas informações nos produtos.
O ex-funcionário também afirmou que esse procedimento ocorreria com frequência e que teria sido desligado da empresa durante o período de experiência após questionar a conduta. Ele ainda alega que a situação seria de conhecimento da gerência da unidade.
Procurada, a rede informou que repudia qualquer prática que viole normas de segurança alimentar e destacou que mantém processos de controle alinhados à legislação e às diretrizes dos órgãos reguladores. A empresa afirmou ainda que iniciou apuração interna assim que tomou conhecimento das denúncias.
Em nota, o grupo também declarou que realiza treinamentos periódicos com colaboradores e mantém um canal de ouvidoria para recebimento de denúncias, garantindo tratamento independente e confidencial dos relatos.