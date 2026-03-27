Uma unidade do supermercado Pão de Açúcar em São José dos Campos abriu apuração interna após denúncia de um ex-funcionário que relata a suposta venda de produtos fora do prazo de validade. A empresa afirma que não tolera esse tipo de prática e diz ter iniciado investigação para esclarecer o caso.

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A denúncia envolve a loja localizada no Shopping Colinas. Segundo o ex-funcionário, que atuava como açougueiro, um encarregado teria orientado a reembalagem de alimentos vencidos para que fossem novamente colocados à venda com nova data de validade.