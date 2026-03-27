27 de março de 2026
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CONSUMIDOR

Após denúncia, supermercado apura venda de carne vencida em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Após denúncia, supermercado apura venda de carne vencida em SJC
Após denúncia, supermercado apura venda de carne vencida em SJC

Uma unidade do supermercado Pão de Açúcar em São José dos Campos abriu apuração interna após denúncia de um ex-funcionário que relata a suposta venda de produtos fora do prazo de validade. A empresa afirma que não tolera esse tipo de prática e diz ter iniciado investigação para esclarecer o caso.

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A denúncia envolve a loja localizada no Shopping Colinas. Segundo o ex-funcionário, que atuava como açougueiro, um encarregado teria orientado a reembalagem de alimentos vencidos para que fossem novamente colocados à venda com nova data de validade.

De acordo com o relato, a prática incluiria itens como salmão e cortes de carne. O denunciante afirma ter recebido instruções diretas para descartar embalagens originais e substituir etiquetas de validade. Trechos de áudios atribuídos ao encarregado indicariam orientações nesse sentido, como a retirada de etiquetas vencidas e a reaplicação de novas informações nos produtos.

O ex-funcionário também afirmou que esse procedimento ocorreria com frequência e que teria sido desligado da empresa durante o período de experiência após questionar a conduta. Ele ainda alega que a situação seria de conhecimento da gerência da unidade.

Procurada, a rede informou que repudia qualquer prática que viole normas de segurança alimentar e destacou que mantém processos de controle alinhados à legislação e às diretrizes dos órgãos reguladores. A empresa afirmou ainda que iniciou apuração interna assim que tomou conhecimento das denúncias.

Em nota, o grupo também declarou que realiza treinamentos periódicos com colaboradores e mantém um canal de ouvidoria para recebimento de denúncias, garantindo tratamento independente e confidencial dos relatos.

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