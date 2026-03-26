São José dos Campos deve receber seu primeiro empreendimento voltado ao setor de data centers, estruturas utilizadas para armazenamento e processamento de dados. O projeto prevê investimento estimado em R$ 50 milhões e início de operação parcial no segundo semestre de 2026.
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O empreendimento será instalado na região de Eugênio de Melo, na área conhecida como Cidade Tecnológica, próxima ao PIT (Parque de Inovação Tecnológica). A estrutura ocupará cerca de 1.000 metros quadrados e terá capacidade total projetada de 650 kW. Na primeira etapa, a previsão é de entrega com 100 kW de capacidade instalada.
Data centers são utilizados por empresas e instituições para hospedar sistemas digitais, serviços em nuvem e bancos de dados. A instalação desse tipo de infraestrutura está relacionada à demanda por armazenamento seguro e processamento contínuo de informações.
O projeto é da TSData, empresa que passa a atuar no segmento de infraestrutura digital na região. A companhia pretende oferecer serviços de cloud e colocation, voltados a empresas que necessitam de operação local de tecnologia da informação.
Para a execução da obra, foi firmado contrato com a Trusted Data, empresa com atuação na implantação de data centers na América Latina, com foco em estruturas modulares.
Segundo informações divulgadas pelos responsáveis, o empreendimento deve seguir padrões internacionais de certificação, incluindo a norma TIA-942 Rated 3, que estabelece critérios técnicos para funcionamento e disponibilidade de operações.
A chegada do data center ocorre em um contexto de expansão da infraestrutura digital no país, impulsionada pela crescente demanda por serviços online e armazenamento de dados em larga escala.