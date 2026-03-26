São José dos Campos deve receber seu primeiro empreendimento voltado ao setor de data centers, estruturas utilizadas para armazenamento e processamento de dados. O projeto prevê investimento estimado em R$ 50 milhões e início de operação parcial no segundo semestre de 2026.

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O empreendimento será instalado na região de Eugênio de Melo, na área conhecida como Cidade Tecnológica, próxima ao PIT (Parque de Inovação Tecnológica). A estrutura ocupará cerca de 1.000 metros quadrados e terá capacidade total projetada de 650 kW. Na primeira etapa, a previsão é de entrega com 100 kW de capacidade instalada.