A Prefeitura de São José dos Campos anunciou a criação de duas novas linhas de ônibus interbairros, que começam a operar no dia 30 de março. As linhas 066 (ECO Campos de São José / Av. João Rodolfo Castelli) e 082 (Estação Sul / Jardim das Colinas) passam a integrar o sistema de transporte coletivo da cidade.

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A Linha 066 foi estruturada para atender bairros das regiões sudeste e leste, como Campos de São José, Setville e Putim. O trajeto prevê ligação entre a ECO Campos de São José e a Avenida João Rodolfo Castelli, incluindo pontos como a Praça Hélio Alves Garcia e vias importantes da região. Entre os equipamentos atendidos está a UPA do Putim.