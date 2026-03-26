A Prefeitura de São José dos Campos anunciou a criação de duas novas linhas de ônibus interbairros, que começam a operar no dia 30 de março. As linhas 066 (ECO Campos de São José / Av. João Rodolfo Castelli) e 082 (Estação Sul / Jardim das Colinas) passam a integrar o sistema de transporte coletivo da cidade.
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A Linha 066 foi estruturada para atender bairros das regiões sudeste e leste, como Campos de São José, Setville e Putim. O trajeto prevê ligação entre a ECO Campos de São José e a Avenida João Rodolfo Castelli, incluindo pontos como a Praça Hélio Alves Garcia e vias importantes da região. Entre os equipamentos atendidos está a UPA do Putim.
Nos dias úteis, a linha terá 37 viagens no sentido ECO Campos de São José e 38 no sentido Avenida João Rodolfo Castelli. Aos sábados, serão 33 partidas em cada sentido, enquanto aos domingos a operação contará com 26 e 27 viagens, respectivamente. O intervalo médio nos horários de pico será de cerca de 22 minutos.
Já a Linha 082 fará a conexão entre as regiões sul e oeste, com itinerário ligando a Estação Sul ao Jardim das Colinas, passando por bairros como Morumbi, Bosque dos Ipês, Vale do Sol e Jardim das Indústrias. O trajeto também inclui acesso à região do Jardim Aquarius.
A nova linha contará, em dias úteis, com 36 viagens no sentido Jardim Aquarius e 35 no sentido Estação Sul. Aos sábados, serão 29 e 28 partidas, respectivamente, e aos domingos, 26 e 25 viagens. O intervalo médio nos períodos de maior movimento será de aproximadamente 23 minutos.
As duas linhas passam a operar dentro do modelo atual do transporte público municipal, que prevê integração entre itinerários. Com o uso do cartão do transporte, os passageiros podem realizar conexões sem cobrança de nova tarifa dentro do período estabelecido.
Os horários e trajetos podem ser consultados em aplicativos de mobilidade urbana e nos canais oficiais do sistema. A criação das novas linhas ocorre em meio a ajustes na rede de transporte coletivo da cidade, com o objetivo de reorganizar rotas e ampliar a cobertura entre bairros.