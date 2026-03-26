Acusado de pedofilia e flagrado com mais de 7.600 arquivos ilegais, um professor universitário continua dando aulas no Vale do Paraíba, mesmo após condenação definitiva pela Justiça.

Alunos da Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá (FEG), ligada à Unesp, protestaram nesta quinta-feira (26) contra a permanência do professor de 43 anos, condenado por crimes relacionados à pedofilia, que segue lecionando na instituição.

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