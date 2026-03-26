O número de famílias atendidas pela Tarifa Social Paulista da Sabesp no Vale do Paraíba e Litoral Norte registrou crescimento expressivo após a desestatização da companhia, realizada pelo Governo de São Paulo em 2024. O total de beneficiários mais que triplicou, saltando de 90,4 mil para 293,3 mil pessoas com redução na conta de água. Em todo o estado, o programa já alcança cerca de 6 milhões de pessoas, o equivalente a 2 milhões de famílias.

Na região, 28 municípios são atendidos pela Sabesp: Arapeí, Bananal, Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Canas, Caraguatatuba, Igaratá, Ilhabela, Jambeiro, Lagoinha, Lavrinhas, Lorena, Monteiro Lobato, Pindamonhangaba, Queluz, Redenção da Serra, Roseira, Santa Branca, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São José dos Campos, São Luís do Paraitinga, São Sebastião, Silveiras, Taubaté, Tremembé e Ubatuba.

A desestatização da Sabesp foi conduzida com o objetivo de ampliar o acesso ao saneamento básico e antecipar metas de universalização no estado. Desde então, milhões de pessoas passaram a ter acesso a serviços essenciais, como coleta e tratamento de esgoto, além do fornecimento de água potável.