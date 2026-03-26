O número de famílias atendidas pela Tarifa Social Paulista da Sabesp no Vale do Paraíba e Litoral Norte registrou crescimento expressivo após a desestatização da companhia, realizada pelo Governo de São Paulo em 2024. O total de beneficiários mais que triplicou, saltando de 90,4 mil para 293,3 mil pessoas com redução na conta de água. Em todo o estado, o programa já alcança cerca de 6 milhões de pessoas, o equivalente a 2 milhões de famílias.
Na região, 28 municípios são atendidos pela Sabesp: Arapeí, Bananal, Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Canas, Caraguatatuba, Igaratá, Ilhabela, Jambeiro, Lagoinha, Lavrinhas, Lorena, Monteiro Lobato, Pindamonhangaba, Queluz, Redenção da Serra, Roseira, Santa Branca, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São José dos Campos, São Luís do Paraitinga, São Sebastião, Silveiras, Taubaté, Tremembé e Ubatuba.
A desestatização da Sabesp foi conduzida com o objetivo de ampliar o acesso ao saneamento básico e antecipar metas de universalização no estado. Desde então, milhões de pessoas passaram a ter acesso a serviços essenciais, como coleta e tratamento de esgoto, além do fornecimento de água potável.
No campo dos investimentos, a companhia prevê a aplicação de R$ 5,2 bilhões no Vale do Paraíba e Litoral Norte até 2029. Os recursos são destinados à expansão e modernização da rede de abastecimento e esgotamento sanitário. Apenas em 2025, foram aplicados R$ 1,2 bilhão em obras na região, além de novos aportes realizados ao longo deste ano.
A Tarifa Social Paulista oferece descontos de até 78% na conta de água para famílias em situação de vulnerabilidade. O acesso ao benefício é facilitado por meio do Cadastro Único (CadÚnico), que permite a inclusão automática dos beneficiários, sem necessidade de envio adicional de documentos.
Famílias que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) também são incluídas automaticamente no programa. Já pessoas desempregadas precisam comprovar a condição após seis meses para manter o benefício por mais um período equivalente.
Moradores de habitações coletivas devem solicitar a inclusão por meio dos canais digitais da Sabesp, com envio de documentação específica para cada caso.
O programa é dividido em três categorias. A faixa Vulnerável concede desconto de 78% para famílias com renda per capita de até um quarto do salário mínimo. A categoria Social I prevê redução de 72% para famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa, incluindo outros perfis elegíveis. Já a Social 2 contempla moradores de áreas informais em processo de regularização, com desconto de 50% sobre o consumo básico por período determinado.