27 de março de 2026
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TRÂNSITO

AGORA: Prefeitura surpreende e libera Ponte Estaiada em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução/TV Vanguarda
Trânsito foi liberado na ponte
Trânsito foi liberado na ponte

A Prefeitura de São José dos Campos surpreendeu os motoristas e liberou, no início da noite desta quinta-feira (26), o tráfego na Ponte Estaiada Juana Blanco, conhecida como Arco da Inovação.  A previsão inicial era de que a liberação ocorresse apenas na sexta-feira (27).

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A estrutura estava interditada desde a última segunda-feira (23), após a identificação de fissuras no concreto, o que motivou a realização de serviços de manutenção e inspeção estrutural.

Durante o período de interdição, o bloqueio provocou congestionamentos na região, especialmente nos horários de maior movimento, levando motoristas a buscarem rotas alternativas.

Em nota anterior, a administração municipal havia informado que a liberação da ponte poderia ocorrer antes do prazo, desde que houvesse condições técnicas e de segurança para o tráfego. A Prefeitura também destacou que a decisão dependeria do andamento dos trabalhos no local.

Considerada um dos principais cartões-postais da cidade, a Ponte Estaiada passou por intervenções que tinham previsão inicial de até dez dias de duração. Com a liberação antecipada, o trânsito na região deve ser normalizado gradativamente.

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