A Prefeitura de São José dos Campos surpreendeu os motoristas e liberou, no início da noite desta quinta-feira (26), o tráfego na Ponte Estaiada Juana Blanco, conhecida como Arco da Inovação. A previsão inicial era de que a liberação ocorresse apenas na sexta-feira (27).

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A estrutura estava interditada desde a última segunda-feira (23), após a identificação de fissuras no concreto, o que motivou a realização de serviços de manutenção e inspeção estrutural.