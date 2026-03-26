A Prefeitura de São José dos Campos surpreendeu os motoristas e liberou, no início da noite desta quinta-feira (26), o tráfego na Ponte Estaiada Juana Blanco, conhecida como Arco da Inovação. A previsão inicial era de que a liberação ocorresse apenas na sexta-feira (27).
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A estrutura estava interditada desde a última segunda-feira (23), após a identificação de fissuras no concreto, o que motivou a realização de serviços de manutenção e inspeção estrutural.
Durante o período de interdição, o bloqueio provocou congestionamentos na região, especialmente nos horários de maior movimento, levando motoristas a buscarem rotas alternativas.
Em nota anterior, a administração municipal havia informado que a liberação da ponte poderia ocorrer antes do prazo, desde que houvesse condições técnicas e de segurança para o tráfego. A Prefeitura também destacou que a decisão dependeria do andamento dos trabalhos no local.
Considerada um dos principais cartões-postais da cidade, a Ponte Estaiada passou por intervenções que tinham previsão inicial de até dez dias de duração. Com a liberação antecipada, o trânsito na região deve ser normalizado gradativamente.