Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que um homem foi assassinado a tiros na noite de quarta-feira (25). A vítima, de 35 anos, morreu no local após ser atingida pelos disparos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu no bairro Canafístula. A vítima foi identificada como Ranniel Teixeira.