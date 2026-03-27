27 de março de 2026
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HOMICÍDIO

VÍDEO: Homem de 35 anos é alvejado e morto na volta do trabalho

Por Da Redação | Arapiraca (AL)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Homem de 35 anos é alvejado e morto na volta do trabalho
Homem de 35 anos é alvejado e morto na volta do trabalho

Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que um homem foi assassinado a tiros na noite de quarta-feira (25). A vítima, de 35 anos, morreu no local após ser atingida pelos disparos.

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O crime aconteceu no bairro Canafístula. A vítima foi identificada como Ranniel Teixeira.

De acordo com informações iniciais, Ranniel havia saído do trabalho em um atacarejo e foi até a casa da sogra para buscar a esposa. A intenção do casal era seguir para a residência onde moravam, no sítio Capim.

As imagens mostram o momento em que o criminoso se aproxima e efetua os disparos. As circunstâncias e a motivação do crime ainda estão sendo investigadas. A polícia realiza diligências para identificar e localizar o autor do homicídio.

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