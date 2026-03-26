O Tribunal do Júri condenou sete pessoas pela morte de Geves Alves da Silva. O crime foi planejado e executado por um grupo que incluiu a ex-esposa da vítima, apontada como mandante. As penas ultrapassam 20 anos de prisão em regime fechado para alguns dos envolvidos.
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O julgamento ocorreu em Ceilândia, no Distrito Federal, onde o assassinato também foi registrado. O crime aconteceu em abril de 2023, quando Geves foi morto a tiros ao sair de um culto religioso.
De acordo com as investigações, a ex-esposa, Aila Lopes Neves, foi responsável por encomendar e planejar o homicídio. Ela alegou ter tomado a decisão após um suposto aconselhamento espiritual. A Justiça a condenou a 24 anos e 6 meses de prisão, além da perda da guarda do filho que tinha com a vítima.
A execução foi realizada por dois homens que passaram de motocicleta e efetuaram os disparos. A apuração também apontou a participação de Stephanie Karoline Silva Vieira, amiga da mandante, que teria atuado na organização do crime. Ela foi condenada a mais de 21 anos de prisão.
Os demais envolvidos também receberam condenações, conforme o grau de participação no homicídio. O caso foi considerado um crime premeditado, com divisão de tarefas entre os integrantes do grupo.