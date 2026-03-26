O Tribunal do Júri condenou sete pessoas pela morte de Geves Alves da Silva. O crime foi planejado e executado por um grupo que incluiu a ex-esposa da vítima, apontada como mandante. As penas ultrapassam 20 anos de prisão em regime fechado para alguns dos envolvidos.

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O julgamento ocorreu em Ceilândia, no Distrito Federal, onde o assassinato também foi registrado. O crime aconteceu em abril de 2023, quando Geves foi morto a tiros ao sair de um culto religioso.