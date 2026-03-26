27 de março de 2026
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Viajou mais de 600 km para roubar joias e matar o avô

Por Da Redação | Ubiratã (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
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Alceu Slivinski
Alceu Slivinski

Um jovem de 18 anos foi preso suspeito de matar o próprio avô, de 66 anos, durante um assalto. Um segundo envolvido no crime também foi detido. A polícia aponta que a motivação seria o roubo de joias da vítima.

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O caso ocorreu em um bar na cidade de Ubiratã, no oeste do Paraná. Segundo as investigações, os suspeitos saíram de Joinville, em Santa Catarina, e percorreram cerca de 670 quilômetros até o local.

De acordo com a Polícia Militar, a dupla planejou o crime com o objetivo de subtrair objetos de valor. “Eles informaram que o intuito era roubar as joias que o avô tinha e vender. Eram algumas pulseiras, correntes e anéis de ouro”, afirmou o policial militar Victor Menezes.

A vítima, identificada como Alceu Slivinski, foi baleada e morreu no local. Conforme apurado, os suspeitos invadiram o estabelecimento e efetuaram disparos em frente ao bar, que estava aberto no momento, mas sem clientes.

A Polícia Civil localizou e prendeu os dois suspeitos. Eles devem responder por latrocínio, crime caracterizado pelo roubo seguido de morte.

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