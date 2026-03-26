Um jovem de 18 anos foi preso suspeito de matar o próprio avô, de 66 anos, durante um assalto. Um segundo envolvido no crime também foi detido. A polícia aponta que a motivação seria o roubo de joias da vítima.

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O caso ocorreu em um bar na cidade de Ubiratã, no oeste do Paraná. Segundo as investigações, os suspeitos saíram de Joinville, em Santa Catarina, e percorreram cerca de 670 quilômetros até o local.