Um homem foi preso suspeito de matar a própria mãe a pedradas na noite de quarta-feira (25). A vítima, de 74 anos, não resistiu aos ferimentos. O suspeito foi detido, prestou depoimento e negou participação no crime. O caso é investigado como feminicídio.

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O crime ocorreu no distrito de Itapuã, em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A vítima foi identificada como Dione Poisl, que morava na capital gaúcha.