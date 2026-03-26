Um homem foi preso suspeito de matar a própria mãe a pedradas na noite de quarta-feira (25). A vítima, de 74 anos, não resistiu aos ferimentos. O suspeito foi detido, prestou depoimento e negou participação no crime. O caso é investigado como feminicídio.
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O crime ocorreu no distrito de Itapuã, em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A vítima foi identificada como Dione Poisl, que morava na capital gaúcha.
De acordo com a polícia, o suspeito não possui antecedentes criminais. Mesmo com a negativa durante o depoimento, ele foi preso com base nos indícios reunidos até o momento.
A investigação segue em andamento para esclarecer a dinâmica do crime e a motivação. A Polícia Civil também apura se houve outros envolvidos.