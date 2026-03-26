A eutanásia é um tema que desperta dúvidas, debates e até controvérsias em todo o mundo. Entender o que ela significa, como funciona e quais são suas implicações legais, médicas e éticas é essencial para quem busca informação clara e confiável sobre o assunto.

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O que é eutanásia?

A eutanásia pode ser definida como a prática de provocar, de forma intencional e controlada, a morte de uma pessoa que sofre de uma doença grave, incurável e geralmente em estágio avançado, com o objetivo de aliviar seu sofrimento.