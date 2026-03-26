No mês de março, quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher, cabe lembrar que cada direito outorgado à população feminina, na meta prioritária e inegociável de promover a igualdade de gênero, resulta de uma longa trajetória de mobilizações sociais, debates públicos e construção institucional. A legislação que protege e amplia essas prerrogativas não surgiu espontaneamente, pois é fruto de conquistas da sociedade ao longo de mais de um século.

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Quanto à igualdade de direitos fundamentais, um dos pilares dessa trajetória está na Constituição Federal de 1988, que estabeleceu de maneira clara, em seu artigo 5º, a igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações. A Carta consolidou juridicamente um princípio que vinha sendo reivindicado desde o início do século 20: a igualdade formal entre os gêneros perante o Estado e a lei.