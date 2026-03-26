A Defesa Civil atendeu, na tarde de quarta-feira (25), duas ocorrências de incêndio em área de vegetação na Avenida Dom Pedro 1º, em Taubaté. A atuação das equipes evitou que a fumaça comprometesse a visibilidade de motoristas que passavam pelo local.

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Um dos focos foi identificado nas proximidades de uma concessionária de veículos. Segundo a Defesa Civil, as chamas teriam começado em resíduos descartados irregularmente em meio à vegetação, o que gerou grande volume de fumaça e exigiu resposta imediata dos agentes.