Cento e trinta presos beneficiados com a saída temporária não retornaram às unidades prisionais na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte na última semana, de acordo com levantamento divulgado da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) de São Paulo.

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De acordo com a Secretaria, cerca de 2,7 mil presos receberam o benefício no período. Aqueles que não se reapresentam dentro do prazo estipulado passam automaticamente à condição de foragidos da Justiça.