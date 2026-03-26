Cento e trinta presos beneficiados com a saída temporária não retornaram às unidades prisionais na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte na última semana, de acordo com levantamento divulgado da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) de São Paulo.
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De acordo com a Secretaria, cerca de 2,7 mil presos receberam o benefício no período. Aqueles que não se reapresentam dentro do prazo estipulado passam automaticamente à condição de foragidos da Justiça.
O maior número de ausências foi registrado em Tremembé, onde 126 detentos não retornaram. A SAP não detalhou a distribuição dos casos por unidades prisionais no município.
Outros registros incluem três presos que não voltaram em Potim e um caso em Caraguatatuba, no Litoral Norte.
Em todo o estado de São Paulo, 28.778 detentos foram autorizados a deixar os presídios durante o período de saída temporária. Desse total, 902 não retornaram dentro do prazo e também passaram a ser considerados foragidos.
A Secretaria reforçou que, ao não retornar à unidade prisional, o detento perde automaticamente o direito ao regime semiaberto. Caso seja recapturado, ele volta a cumprir pena em regime fechado.