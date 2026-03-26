A cada 100 turmas na rede municipal de ensino de Taubaté, 27 não têm professor titular. O balanço foi feito pela reportagem com base em informações repassadas pela Prefeitura ao jornal e à Câmara.

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Ao todo, a rede municipal tem 10.334 turmas. Dessas, 2.847 não estão com professores titulares atualmente, o que representa 27,54% do total.