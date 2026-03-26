Um acidente envolvendo dois caminhões foi registrado no início da tarde desta quinta-feira (26) na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), na altura do km 29,3, em Pindamonhangaba.

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Segundo informações do DER-SP, a ocorrência aconteceu por volta das 13h20, no sentido sul da rodovia, em direção a Taubaté.