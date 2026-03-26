Um acidente envolvendo dois caminhões foi registrado no início da tarde desta quinta-feira (26) na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), na altura do km 29,3, em Pindamonhangaba.
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Segundo informações do DER-SP, a ocorrência aconteceu por volta das 13h20, no sentido sul da rodovia, em direção a Taubaté.
Devido ao acidente, houve interdição total da pista no sentido sul. O tráfego passou a fluir por meio de operação reversível no sentido norte, em direção a Campos do Jordão. Apesar da interdição, não houve registro de congestionamento até o momento.
Uma equipe do Departamento de Estradas de Rodagem foi enviada ao local, com apoio de um guincho da Unidade Básica de Atendimento, para auxiliar na ocorrência.
O Corpo de Bombeiros confirmou que foi acionado, mas ainda não divulgou detalhes sobre possíveis vítimas. Já a Polícia Rodoviária Estadual informou que a ocorrência segue em andamento e, até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.
As causas da colisão serão apuradas.