Um corpo em avançado estado de decomposição foi localizado na manhã desta quinta-feira (26) na represa da PCH Lavrinhas, às margens do Rio Paraíba do Sul, na zona rural de Lavrinhas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Civil, funcionários da represa acionaram a Polícia Militar por volta das 8h, após avistarem o cadáver submerso na água. A equipe foi deslocada até o local junto ao Corpo de Bombeiros, que realizou a retirada do corpo até a margem.