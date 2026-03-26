Um corpo em avançado estado de decomposição foi localizado na manhã desta quinta-feira (26) na represa da PCH Lavrinhas, às margens do Rio Paraíba do Sul, na zona rural de Lavrinhas.
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De acordo com a Polícia Civil, funcionários da represa acionaram a Polícia Militar por volta das 8h, após avistarem o cadáver submerso na água. A equipe foi deslocada até o local junto ao Corpo de Bombeiros, que realizou a retirada do corpo até a margem.
A ocorrência foi acompanhada por policiais militares e, após a retirada, a área foi isolada para o trabalho da perícia técnica. Segundo análise preliminar, devido ao avançado estado de putrefação, não foi possível identificar a vítima, sendo constatado apenas que se trata de um homem.
Após os procedimentos iniciais, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal de Cruzeiro), onde passará por exames necroscópicos que devem ajudar na identificação e na determinação da causa da morte.
O caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver, e será investigado pela Polícia Civil.