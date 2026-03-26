A campanha de vacinação contra a gripe (influenza) começa neste sábado (28) em São José dos Campos, com a abertura de 21 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Resolve das 9h às 14h, em mais um Dia D de imunização.

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A ação contempla unidades em todas as regiões da cidade, incluindo bairros como Santana, Jardim Satélite, Vila Industrial, Campos de São José e Jardim das Indústrias. Além das UBSs, as doses também estarão disponíveis durante o programa “Prefeitura Com Você”, que será realizado na Emefi Profª Maria Augusta Moreira da Costa, no Jardim Uirá.