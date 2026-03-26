A campanha de vacinação contra a gripe (influenza) começa neste sábado (28) em São José dos Campos, com a abertura de 21 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Resolve das 9h às 14h, em mais um Dia D de imunização.
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A ação contempla unidades em todas as regiões da cidade, incluindo bairros como Santana, Jardim Satélite, Vila Industrial, Campos de São José e Jardim das Indústrias. Além das UBSs, as doses também estarão disponíveis durante o programa “Prefeitura Com Você”, que será realizado na Emefi Profª Maria Augusta Moreira da Costa, no Jardim Uirá.
A iniciativa busca ampliar o acesso da população às vacinas, especialmente para quem enfrenta dificuldades de comparecer às unidades durante a semana. No local do evento, também estarão disponíveis outros imunizantes do calendário, como HPV, hepatite B, tríplice viral, Covid-19, febre amarela e dengue.
A partir de segunda-feira (30), a vacinação será ampliada para todas as 40 UBSs e cinco Unidades Avançadas do município. Os moradores poderão se vacinar em qualquer unidade, independentemente do bairro de residência. O atendimento ocorre até uma hora antes do fechamento de cada local.
Para facilitar o acesso, a Prefeitura disponibiliza o serviço digital “Vacina Rápida”, que informa em tempo real o estoque de doses e o tempo médio de espera nas unidades.
Público-alvo e meta
A campanha segue até o dia 30 de maio e tem como meta imunizar ao menos 90% dos grupos prioritários. Entre os públicos contemplados estão:
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Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
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Idosos a partir de 60 anos
Gestantes e puérperas
Pessoas com doenças crônicas e deficiência permanente
Trabalhadores da saúde e da educação
Profissionais de segurança, transporte e correios
População em situação de rua e privados de liberdade
Cobertura e importância
Em 2025, foram aplicadas 223 mil doses contra a gripe na cidade, um aumento de mais de 34% em relação ao ano anterior. Ainda assim, a cobertura vacinal entre os principais grupos ficou em 53,22%, abaixo do ideal.
A vacinação é considerada a principal forma de prevenção contra o vírus da influenza, reduzindo o risco de complicações, internações e mortes, especialmente entre os públicos mais vulneráveis.
Além da imunização, autoridades de saúde recomendam manter hábitos como higienização frequente das mãos, ambientes ventilados, boa hidratação e alimentação equilibrada.