Em pouco mais de dois meses, mais de 3,6 mil pessoas se inscreveram no novo cadastro habitacional de Taubaté. O balanço foi divulgado pela Prefeitura, a pedido da reportagem.

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O novo cadastro teve início no dia 12 de janeiro. Até o dia 23 de março, o número de inscritos era de 3.647. O cadastramento permanecerá aberto, mas os interessados terão que atualizar as informações a cada dois anos.