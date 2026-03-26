A GCM (Guarda Civil Municipal) apreendeu, na madrugada de quarta-feira (25), mais de 4,8 mil porções de drogas em uma área de mata em Taubaté, na região do bairro Benedito Capeleto. A ação foi realizada pela equipe da Romu (Rondas Ostensivas Municipais), após denúncia de que o local estaria sendo usado para armazenar entorpecentes.

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Segundo a Prefeitura, durante o patrulhamento os agentes foram até o ponto indicado e avistaram duas pessoas, que fugiram para dentro da mata ao perceberem a chegada da equipe.