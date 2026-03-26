A GCM (Guarda Civil Municipal) apreendeu, na madrugada de quarta-feira (25), mais de 4,8 mil porções de drogas em uma área de mata em Taubaté, na região do bairro Benedito Capeleto. A ação foi realizada pela equipe da Romu (Rondas Ostensivas Municipais), após denúncia de que o local estaria sendo usado para armazenar entorpecentes.
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Segundo a Prefeitura, durante o patrulhamento os agentes foram até o ponto indicado e avistaram duas pessoas, que fugiram para dentro da mata ao perceberem a chegada da equipe.
Na verificação da área, os guardas localizaram um tonel de 50 litros escondido em um buraco, encaixado sob um palete de madeira e coberto por folhas.
Dentro dele estavam cerca de 3.200 pinos aparentando cocaína, 320 potes de dry, 1.080 porções de maconha, 270 pedras de crack e 23 tabletes de maconha prensada, além de duas balanças de precisão.
De acordo com a estimativa divulgada, o prejuízo ao tráfico com a apreensão gira em torno de R$ 89 mil. Todo o material foi recolhido e encaminhado à delegacia.
A ação foi feita pela ronda ostensiva da GCM, que tem reforçado patrulhamento em diferentes pontos da cidade. O caso agora segue para investigação sobre quem utilizava a área para esconder os entorpecentes.
Segundo os dados divulgados pela Prefeitura, em 2025 a GCM realizou 7.321 abordagens, com 154 detidos, 59 procurados pela Justiça presos e 77 veículos recuperados. O município também conta com 2.662 câmeras de monitoramento instaladas em vias públicas, escolas e prédios municipais.