Uma mulher de 21 anos foi presa pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (25), suspeita de matar a própria filha, uma bebê de apenas 39 dias. Durante depoimento, ela confessou o crime e afirmou ter matado outro filho recém-nascido no ano passado. O caso aconteceu em Curvelo (MG).
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O caso veio à tona após equipes da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) serem acionadas na terça-feira (24) para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver na residência da família.
Segundo o laudo de necropsia, a causa da morte da bebê foi asfixia mecânica. De acordo com as investigações, a suspeita teria utilizado um cobertor para obstruir as vias respiratórias da criança durante a madrugada.
Confissão e novo inquérito
Durante o interrogatório, a mulher admitiu o crime e também revelou ter matado outro bebê em 2024. A Polícia Civil instaurou um segundo inquérito para apurar esse caso.
As investigações apontam ainda um possível histórico de rejeição à maternidade e indícios de negligência em relação aos filhos.
Prisão e encaminhamento
A suspeita, que também é mãe de uma criança de 2 anos, foi presa e encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
O caso segue sob investigação.