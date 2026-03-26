Uma mulher de 21 anos foi presa pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (25), suspeita de matar a própria filha, uma bebê de apenas 39 dias. Durante depoimento, ela confessou o crime e afirmou ter matado outro filho recém-nascido no ano passado. O caso aconteceu em Curvelo (MG).

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O caso veio à tona após equipes da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) serem acionadas na terça-feira (24) para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver na residência da família.