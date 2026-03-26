A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (26), a segunda fase da Operação Narco Azimut, com o objetivo de aprofundar investigações sobre associação criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas.

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Cerca de 50 policiais federais cumprem 26 mandados de busca e apreensão e de prisão temporária, expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos (SP), em endereços localizados nos municípios Ilhabela, São Paulo, Taboão da Serra (SP) e de Balneário Camboriú (SC).