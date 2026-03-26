27 de março de 2026
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CRIME FINANCEIRO

PF apura fraude milionária de lavagem e evasão; Ilhabela é alvo

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PF
Investigação da Polícia Federal
Investigação da Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (26), a segunda fase da Operação Narco Azimut, com o objetivo de aprofundar investigações sobre associação criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas.

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Cerca de 50 policiais federais cumprem 26 mandados de busca e apreensão e de prisão temporária, expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos (SP), em endereços localizados nos municípios Ilhabela, São Paulo, Taboão da Serra (SP) e de Balneário Camboriú (SC).

A ação é um desdobramento de apurações anteriores, especialmente das operações Narco Bet e Narco Azimut, que identificaram a atuação de um grupo na movimentação de recursos, por meio de dinheiro em espécie, de transferências bancárias e de criptoativos, no Brasil e no exterior.

Empresas de terceiros

As diligências apontam que os envolvidos utilizavam empresas e terceiros para estruturar a circulação de valores ilícitos, com a realização de operações financeiras de alto valor e de movimentações com criptoativos.

Foi determinado o sequestro de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 934 milhões, além da imposição de restrições societárias, incluindo a proibição de movimentação empresarial e de transferência de bens vinculados às atividades ilícitas.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas.

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