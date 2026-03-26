O Viapol São José visita o Sesi na noite desta sexta-feira (27), a partir das 21h, no ginásio da Vila Leopoldina, em São Paulo, pela última rodada da primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina.

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No entanto, o time da região também fica de olho em outro jogo no mesmo horário: o confronto do Joinville contra o Vôlei Guarulhos, na grande São Paulo. Isso porque o time catarinense é o concorrente direto do São José na luta contra o rebaixamento.