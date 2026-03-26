O Viapol São José visita o Sesi na noite desta sexta-feira (27), a partir das 21h, no ginásio da Vila Leopoldina, em São Paulo, pela última rodada da primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina.
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No entanto, o time da região também fica de olho em outro jogo no mesmo horário: o confronto do Joinville contra o Vôlei Guarulhos, na grande São Paulo. Isso porque o time catarinense é o concorrente direto do São José na luta contra o rebaixamento.
Com 20 pontos, os joseenses estão em penúltimo lugar, um ponto atrás do Joinville. Na rodada passada, em casa, perderam por 3 a 0 para o Minas, complicando ainda mais a situação.
Agora, terá que vencer o Sesi, nono colocado, com 26 e já eliminado. E, ainda, torcer pela derrota do Joinville para o Vôlei Guarulhos, atualmente em sétimo e já classificado. Se o São José vencer no tiebreak, o time de Santa Catarina teria que perder por 3 a 0 ou 3 a 1.
Mas, se o Joinville vencer, os joseenses estarão rebaixados, mesmo que vençam. Por isso, o time comandado pelo técnico Flávio Tavares precisa do triunfo e da torcida pelo revés dos catarinenses logo mais.