A Prefeitura de São José dos Campos informou que as causas do incêndio que atingiu o entorno do Mercado Municipal, no centro da cidade, na noite de quarta-feira (25), estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. Apesar dos danos materiais, não houve feridos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O fogo começou por volta das 23h30 e atingiu contêineres instalados no calçadão da Rua 7 de Setembro, além de estabelecimentos comerciais nas proximidades. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos quatro comércios foram afetados, entre eles uma floricultura e uma lanchonete.
De acordo com a administração municipal, a GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada por moradores após o início das chamas e iniciou o combate ao fogo, além da retirada de equipamentos próximos. O Corpo de Bombeiros foi chamado na sequência para controlar o incêndio.
A ocorrência mobilizou cinco viaturas e consumiu cerca de 6 mil litros de água. Após o controle das chamas, as equipes realizaram o rescaldo para evitar novos focos. A área foi isolada para perícia.
A Polícia Civil registrou boletim de ocorrência e deve apurar as circunstâncias do incêndio.
Mercado funciona normalmente
Em nota, a Prefeitura destacou que o Mercado Municipal funciona normalmente nesta quinta-feira (26). Após vistoria da Defesa Civil, foi constatado que não há risco estrutural no local.
Por medida de segurança, os três contêineres atingidos e outros dois próximos permanecem temporariamente sem energia elétrica. Imagens do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) foram disponibilizadas para auxiliar nas investigações.
Veja a nota na íntegra:
"A Prefeitura de São José dos Campos lamenta o incidente ocorrido na noite desta quarta-feira (25) no entorno do Mercado Municipal e informa que não houve feridos. As causas do incêndio já estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.
A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada por munícipes após o início das chamas em três contêineres instalados na área externa (Calçadão da Rua 7 de Setembro). De imediato, os agentes iniciaram o combate ao fogo e a retirada de equipamentos próximos, acionando simultaneamente o Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil foi notificada e um boletim de ocorrência foi registrado para investigação.
A Prefeitura esclarece ainda que o Mercado Municipal funciona normalmente nesta quinta-feira (26). Após avaliação técnica realizada pela Defesa Civil e equipes municipais na manhã de hoje, constatou-se que o local não oferece riscos à estrutura ou aos frequentadores.
Por medida de segurança, os três contêineres atingidos e outros dois instalados nas proximidades permanecem temporariamente sem energia elétrica. A Prefeitura ressalta que as imagens do Centro de Segurança e Inteligência (CSI) já foram disponibilizadas para auxiliar a Polícia nas investigações".