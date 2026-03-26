Interditada desde a última segunda-feira (23) para obras de manutenção, após a descoberta de fissuras na estrutura de concreto, a Ponte Estaiada Juana Blanco (Arco da Inovação) deve ser liberada ao tráfego nessa sexta-feira (27). A interdição provocou congestionamentos no local, especialmente nos horários de pico.

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A previsão é da Prefeitura de São José, que se manifestou por meio de nota: “A previsão de conclusão dos serviços de manutenção na Ponte Estaiada Juana Blanco, no Arco da Inovação, permanece para sexta-feira (27)”.