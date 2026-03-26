A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a ocorrência de pancadas de chuva isoladas entre esta quinta-feira (26) e sexta-feira (27), em razão da atuação de áreas de instabilidade associadas ao transporte de calor e umidade, típico do período.

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Nesta quinta-feira (26), o predomínio de sol entre nuvens contribui para a elevação das temperaturas e aumento da sensação de calor e abafamento.