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CELEBRAÇÃO

Santuário Nacional recebe programação especial de Páscoa

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Santuário Nacional
Programação terá missas presididas por Dom Orlando Brandes
Programação terá missas presididas por Dom Orlando Brandes

O Santuário Nacional de Aparecida inicia, neste domingo (29), as celebrações da Semana Santa.

A programação, que atrai milhares de devotos anualmente, contará com missas, procissões e momentos de oração.

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Domingo de Ramos 

O cronograma começa no domingo com a primeira missa às 5h30. O destaque da manhã é a tradicional Procissão de Ramos, com concentração às 7h30 no Memorial dos Construtores. Fiéis seguirão em cortejo até a Basílica para a Missa Solene das 8h, que será presidida pelo administrador apostólico, Dom Orlando Brandes.

Haverá celebrações com bênção dos ramos nos horários de 10h, 12h, 14h, 16h e 18h.

Tríduo Pascal

A partir de segunda-feira (30), a Igreja intensifica as orações em preparação para o Tríduo Pascal.

Quinta-feira Santa (2), às 9h, ocorre a Missa do Crisma, com a presença do clero da Arquidiocese para a renovação das promessas sacerdotais e bênção dos santos óleos. À noite, às 20h, a Missa do Lava-pés marca o início oficial do Tríduo, seguida pela Vigília Pascal na Capela de São José. Na Sexta-feira Santa (3) acontece o "Dia de silêncio" e meditação. Não há missas. A principal cerimônia é a Celebração da Paixão do Senhor, às 15h, seguida por procissão às 18h.

A preparação se encerra no sábado (4) com o Sábado Santo. Pela manhã, os devotos meditam as dores de Nossa Senhora. A Solene Vigília Pascal acontece às 20h, com a bênção do fogo novo no Memorial dos Construtores.

Domingo de Páscoa

O encerramento das festividades do domingo de Páscoa (5) começa às 6h30 com a Procissão da Ressurreição.

A Missa Solene de Páscoa será celebrada às 8h por Dom Orlando Brandes. Para acolher o grande fluxo de peregrinos, o Santuário manterá horários de missas ao longo do dia: 5h30, 10h, 12h, 14h, 16h e 18h.

A programação completa e os detalhes de cada celebração podem ser consultados no portal oficial A12.com.

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