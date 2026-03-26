Quinta-feira Santa (2), às 9h, ocorre a Missa do Crisma, com a presença do clero da Arquidiocese para a renovação das promessas sacerdotais e bênção dos santos óleos. À noite, às 20h, a Missa do Lava-pés marca o início oficial do Tríduo, seguida pela Vigília Pascal na Capela de São José. Na Sexta-feira Santa (3) acontece o "Dia de silêncio" e meditação. Não há missas. A principal cerimônia é a Celebração da Paixão do Senhor, às 15h, seguida por procissão às 18h.

A preparação se encerra no sábado (4) com o Sábado Santo. Pela manhã, os devotos meditam as dores de Nossa Senhora. A Solene Vigília Pascal acontece às 20h, com a bênção do fogo novo no Memorial dos Construtores.

Domingo de Páscoa

O encerramento das festividades do domingo de Páscoa (5) começa às 6h30 com a Procissão da Ressurreição.