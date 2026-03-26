A Prefeitura de Taubaté, em parceria com a Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté), abriu inscrições para o processo seletivo que visa o preenchimento de 741 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva no Sistema Municipal de Ensino.

As oportunidades abrangem 27 cargos para contratação em regime CLT.

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