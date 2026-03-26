A Prefeitura de Taubaté, em parceria com a Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté), abriu inscrições para o processo seletivo que visa o preenchimento de 741 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva no Sistema Municipal de Ensino.
As oportunidades abrangem 27 cargos para contratação em regime CLT.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Vagas
O processo seletivo vai contratar profissionais para 27 cargos atendendo ao convênio firmado entre a administração municipal e a fundação. As oportunidades abrangem quem tem formação de ensino fundamental, médio e superior.
Para quem tem ensino médio completo, as vagas são nas áreas de apoio técnico, assistência para desenvolvimento infantil, transporte escolar, inclusão e mediação. Quem tem ensino fundamental pode participar da formação de cadastro reserva para trabalhos de manutenção em geral. Já para candidatos com ensino superior, as oportunidades são para os cargos de agente de contratação, articulador pedagógico e médico do trabalho.
Inscrições e Prazos
As inscrições estão abertas até o dia 5 de abril. Os interessados devem realizar o cadastro pela internet no site: www.epts.com.br/concursos/funcabes_2026_01/.O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 35 e R$ 85, dependendo do cargo pretendido.
Contrato
Os selecionados serão contratados sob o regime CLT e atuarão em unidades de educação infantil e ensino fundamental da rede pública. O prazo do contrato será de 2 anos, com a possibilidade de renovação por mais 2 anos. A iniciativa busca fortalecer o quadro de profissionais das escolas municipais, garantindo a continuidade e a qualidade do atendimento pedagógico na cidade.