A discussão sobre o futuro do setor de cilindros da empresa Gerdau, em Pindamonhangaba, ganhou um novo capítulo na segunda-feira (23), com a informação de que a empresa pretende encerrar também o setor de forjados. O anúncio provocou nova mobilização dos trabalhadores e do Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba, que voltou a cobrar proposta para preservar os empregos.

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Há cerca de seis meses, os trabalhadores chegaram a entrar em greve quando a empresa anunciou o encerramento das atividades do setor de cilindros. Na época, a pressão conseguiu reduzir parte do impacto. A área de fundidos foi fechada, mas a de forjados permaneceu ativa, com remanejamento interno de empregados e compensações financeiras negociadas.