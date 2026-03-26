Quatro estabelecimentos foram atingidos por um incêndio na região do Mercado Municipal, no centro de São José dos Campos. O fogo começou no final da noite de quarta-feira (25), por volta das 23h30, e atingiu contêineres e estabelecimentos comerciais.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, floricultura, lanchonete e outros dois estabelecimentos ainda identificação foram atingidos pelo fogo, que exigiu atuação da corporação para ser contido. A área total atingida pelas chamas foi de 33 metros quadrados (veja imagens abaixo).