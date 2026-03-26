Quatro estabelecimentos foram atingidos por um incêndio na região do Mercado Municipal, no centro de São José dos Campos. O fogo começou no final da noite de quarta-feira (25), por volta das 23h30, e atingiu contêineres e estabelecimentos comerciais.
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Segundo o Corpo de Bombeiros, floricultura, lanchonete e outros dois estabelecimentos ainda identificação foram atingidos pelo fogo, que exigiu atuação da corporação para ser contido. A área total atingida pelas chamas foi de 33 metros quadrados (veja imagens abaixo).
A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros acionadas para a contenção das chamas, que ameaçavam se alastrar por centros comerciais vizinhos. No local, a equipe garantiu a evacuação preventiva dos moradores da área, visando a segurança.
Ao todo, cinco viaturas foram deslocadas para o atendimento à ocorrência. Foram utilizados aproximadamente 6 mil litros de água. Após o controle das chamas, os bombeiros realizaram o rescaldo para evitar o surgimento de novos focos. Apesar de muita fumaça e prejuízos materiais, não houve feridos.
Com a conclusão dos trabalhos, o local foi isolado e deixado sob a responsabilidade da GCM (Guarda Civil Municipal) para providências.
A causa do incêndio, que teve início na área dos contêineres, ainda é desconhecida. O caso será investigado.