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MERCADO MUNICIPAL

Quatro lojas são atingidas por incêndio no Mercadão de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Corpo de Bombeiros
Estabelecimento atingido pelo incêndio no Mercado Municipal
Estabelecimento atingido pelo incêndio no Mercado Municipal

Quatro estabelecimentos foram atingidos por um incêndio na região do Mercado Municipal, no centro de São José dos Campos. O fogo começou no final da noite de quarta-feira (25), por volta das 23h30, e atingiu contêineres e estabelecimentos comerciais.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, floricultura, lanchonete e outros dois estabelecimentos ainda identificação foram atingidos pelo fogo, que exigiu atuação da corporação para ser contido. A área total atingida pelas chamas foi de 33 metros quadrados (veja imagens abaixo).

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros acionadas para a contenção das chamas, que ameaçavam se alastrar por centros comerciais vizinhos. No local, a equipe garantiu a evacuação preventiva dos moradores da área, visando a segurança.

Ao todo, cinco viaturas foram deslocadas para o atendimento à ocorrência. Foram utilizados aproximadamente 6 mil litros de água. Após o controle das chamas, os bombeiros realizaram o rescaldo para evitar o surgimento de novos focos. Apesar de muita fumaça e prejuízos materiais, não houve feridos.

Com a conclusão dos trabalhos, o local foi isolado e deixado sob a responsabilidade da GCM (Guarda Civil Municipal) para providências.

A causa do incêndio, que teve início na área dos contêineres, ainda é desconhecida. O caso será investigado.

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