Uma mulher é investigada por expulsar filhas adolescentes de casa em Caraguatatuba, segundo o boletim de ocorrência. O caso foi registrado na madrugada desta quinta-feira (26), pela Alameda das Quimeras, no bairro Golfinhos, e mobilizou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar.

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Segundo o registro, as vítimas são duas adolescentes, de 12 e 16 anos. As duas relataram aos policiais que foram agredidas pela mãe, de 31 anos, após ela ingerir bebida alcoólica durante o dia e se desentender com as filhas no período da noite.