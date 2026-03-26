Uma mulher é investigada por expulsar filhas adolescentes de casa em Caraguatatuba, segundo o boletim de ocorrência. O caso foi registrado na madrugada desta quinta-feira (26), pela Alameda das Quimeras, no bairro Golfinhos, e mobilizou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar.
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Segundo o registro, as vítimas são duas adolescentes, de 12 e 16 anos. As duas relataram aos policiais que foram agredidas pela mãe, de 31 anos, após ela ingerir bebida alcoólica durante o dia e se desentender com as filhas no período da noite.
As adolescentes disseram ainda que foram colocadas para fora de casa e acabaram na via pública com seus pertences pessoais em mochilas. Quando a PM chegou, encontrou as duas sozinhas.
Os policiais tentaram localizar a responsável legal, mas o imóvel estava fechado pelo lado de fora e não houve contato com nenhum adulto até o fim da ocorrência.
Diante da situação, as partes foram levadas à delegacia, e o Conselho Tutelar foi acionado. Segundo o boletim, as adolescentes receberam acolhimento e foram encaminhadas para um abrigo em Caraguatatuba.
A ocorrência foi registrada como abandono de incapaz e lesão corporal. A delegacia orientou as vítimas sobre o prazo legal para eventual representação criminal em relação à agressão.
O boletim ressalta que as duas meninas foram localizadas já fora de casa, portando seus pertences. Esse contexto reforçou o enquadramento do caso, que agora seguirá para apreciação da autoridade policial responsável.