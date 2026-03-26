O Procon Municipal de Taubaté monitora de perto os preços de combustíveis na cidade buscando a transparência e coibir práticas abusivas.

A equipe de fiscalização passou a realizar levantamentos três vezes por semana para oferecer referências atualizadas aos consumidores, além de subsidiar órgãos competentes sobre o comportamento do mercado local.

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Preços Locais