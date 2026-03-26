O Procon Municipal de Taubaté monitora de perto os preços de combustíveis na cidade buscando a transparência e coibir práticas abusivas.
A equipe de fiscalização passou a realizar levantamentos três vezes por semana para oferecer referências atualizadas aos consumidores, além de subsidiar órgãos competentes sobre o comportamento do mercado local.
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Preços Locais
No levantamento mais recente, realizado na segunda-feira (23), o órgão coletou dados em postos do município e identificou variações significativas nos valores praticados.
- Etanol: A média registrada foi de R$ 4,58, com preços entre R$ 4,29 e R$ 5,05.
- Gasolina: O combustível apresentou média de R$ 6,67, variando de R$ 6,09 a R$ 7,49 nos postos visitados.
- Diesel S10: Encontrado em apenas metade dos postos da amostragem, a média de preços ficou em R$ 7,95, indo de R$ 7,59 a R$ 8,30.
O Procon ressalta que, como não há tabelamento de preços e vigora a livre concorrência, a pesquisa prévia continua sendo a ferramenta mais eficaz para o consumidor economizar.
Direitos do Consumidor
O órgão recomenda que os motoristas comparem preços em diferentes estabelecimentos antes de abastecer e fiquem atentos às variações ao longo da semana. Outra dica é sempre exigir a nota fiscal, documento essencial para formalizar qualquer denúncia. Em caso de suspeita de irregularidade, acionar o Procon para averiguação.
Atendimentos presenciais acontecem na sede que fica no piso superior da Rodoviária Velha (Praça Dr. Barbosa de Oliveira, Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
É necessário agendamento prévio, que pode ser feito pelos telefones (12) 3624-6610 e (12) 3624-2708 ou pelo e-mail atendimento.procontaubate@gmail.com.