27 de março de 2026
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FOGO NO MERCADÃO

Incêndio atinge área do Mercado Municipal em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Incêndio no Mercado Municipal de São José dos Campos
Incêndio no Mercado Municipal de São José dos Campos

Um incêndio atingiu contêineres e estabelecimentos comerciais na região do Mercado Municipal, no centro de São José dos Campos.

A ocorrência na noite de quarta-feira (25), por volta das 23h30, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros acionadas para a contenção das chamas que ameaçavam se alastrar por centros comerciais vizinhos.

No local, a equipe garantiu a evacuação preventiva dos moradores da área, visando a segurança de todos.

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Ao todo, cinco viaturas foram deslocadas para o atendimento à ocorrência. Foram utilizados aproximadamente 6 mil litros de água. Após o controle das chamas, os bombeiros realizaram o rescaldo para evitar o surgimento de novos focos. Apesar de muita fumaça e prejuízos materiais, não houve feridos.

Com a conclusão dos trabalhos, o local foi isolado e deixado sob a responsabilidade da Guarda Civil Municipal para providências.

As causas do incêndio, que teve início na área dos contêineres, ainda são desconhecidas.

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