Um incêndio atingiu contêineres e estabelecimentos comerciais na região do Mercado Municipal, no centro de São José dos Campos.

A ocorrência na noite de quarta-feira (25), por volta das 23h30, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros acionadas para a contenção das chamas que ameaçavam se alastrar por centros comerciais vizinhos.

No local, a equipe garantiu a evacuação preventiva dos moradores da área, visando a segurança de todos.