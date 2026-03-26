Um incêndio atingiu contêineres e estabelecimentos comerciais na região do Mercado Municipal, no centro de São José dos Campos.
A ocorrência na noite de quarta-feira (25), por volta das 23h30, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros acionadas para a contenção das chamas que ameaçavam se alastrar por centros comerciais vizinhos.
No local, a equipe garantiu a evacuação preventiva dos moradores da área, visando a segurança de todos.
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Ao todo, cinco viaturas foram deslocadas para o atendimento à ocorrência. Foram utilizados aproximadamente 6 mil litros de água. Após o controle das chamas, os bombeiros realizaram o rescaldo para evitar o surgimento de novos focos. Apesar de muita fumaça e prejuízos materiais, não houve feridos.
Com a conclusão dos trabalhos, o local foi isolado e deixado sob a responsabilidade da Guarda Civil Municipal para providências.
As causas do incêndio, que teve início na área dos contêineres, ainda são desconhecidas.