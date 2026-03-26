27 de março de 2026
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MORTE NA PRAIA

URGENTE: Mulher morre em praia de Ubatuba após mal súbito

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Francisco Trevisan
Atendimento à vítima foi feito ainda na praia
Atendimento à vítima foi feito ainda na praia

Uma mulher morreu após sofrer um mal súbito na Praia Grande, em Ubatuba, no começo da noite de quarta-feira (25).

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Equipes do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) foram acionadas para atendimento da ocorrência de emergência clínica na Praia Grande, no setor Maré Verde.

A vítima, uma mulher adulta, sofreu um mal súbito enquanto se encontrava em um quiosque local, segundo o GBMar.

Funcionários do estabelecimento pediram apoio aos guarda-vidas de serviço, que chegaram ao local e identificaram a vítima em parada cardiorrespiratória.

Foram iniciadas manobras de reanimação cardiopulmonar de forma contínua até a chegada das equipes de suporte avançado do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), com o empenho de duas unidades e seis profissionais.

Apesar de todos os esforços das equipes de resgate e médica no local, o óbito foi constatado ainda na cena. O caso será registrado na Polícia Civil.

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