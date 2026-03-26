Uma mulher morreu após sofrer um mal súbito na Praia Grande, em Ubatuba, no começo da noite de quarta-feira (25).

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Equipes do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) foram acionadas para atendimento da ocorrência de emergência clínica na Praia Grande, no setor Maré Verde.