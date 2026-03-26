Um homem de 35 anos, identificado como L.J.d.S., foi detido em flagrante após furtar 11 calças jeans no valor de R$ 1.539,89 na loja Riachuelo em São José dos Campos.

A ocorrência foi registrada na quarta-feira (25), após o suspeito ser localizado por policiais militares nas proximidades do estabelecimento, na região central da cidade.

Ocorrência

A Polícia Militar realizava patrulhamento preventivo pela Rua Rubião Júnior quando foi abordada por populares relatando o crime. Com base nas características físicas do suspeito, os agentes conseguiram localizá-lo a poucos metros do local, carregando a pilha de roupas furtadas.