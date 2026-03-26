Um homem de 35 anos, identificado como L.J.d.S., foi detido em flagrante após furtar 11 calças jeans no valor de R$ 1.539,89 na loja Riachuelo em São José dos Campos.
A ocorrência foi registrada na quarta-feira (25), após o suspeito ser localizado por policiais militares nas proximidades do estabelecimento, na região central da cidade.
Ocorrência
A Polícia Militar realizava patrulhamento preventivo pela Rua Rubião Júnior quando foi abordada por populares relatando o crime. Com base nas características físicas do suspeito, os agentes conseguiram localizá-lo a poucos metros do local, carregando a pilha de roupas furtadas.
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Houve resistência no momento da abordagem, sendo necessário o uso de força para imobilizá-lo e algemá-lo.
Injúria Racial e Ameaça
Durante a detenção, o responsável pelo comércio reconheceu o homem e afirmou que ele era recorrente em praticar furtos no local. Ao ser confrontado, o indiciado proferiu ofensas racistas contra um funcionário, chamando-o de "macaco", além de ameaçá-lo de morte.
O caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária, onde o homem permaneceu preso e à disposição da Justiça. As peças de roupa foram apreendidas e devolvidas ao representante da loja.