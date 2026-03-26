Uma denúncia anônima sobre extração ilegal de palmito e caça predatória levou uma operação da Polícia Militar Ambiental a uma fazenda na Estrada das Pedrinhas, no bairro das Pedrinhas, em Guaratinguetá.

A ação ocorreu na tarde da última quarta-feira (25) e resultou na apreensão de aves mantidas ilegalmente em cativeiro e de uma arma de fogo com número de armamento do Exército Brasileiro.

Crime Ambiental

No local, os policiais encontraram duas residências fechadas. Na área externa, visualizaram diversas gaiolas com pássaros silvestres e cães de caça num canil.