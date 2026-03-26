A passagem de uma carga especial pela Rodovia dos Tamoios nos próximos dias exigirá manobras especiais e interdições parciais em diferentes trechos da via. Trata-se de um transformador gigante, que parte de Guarulhos e tem como destino o Porto de São Sebastião. O conjunto de 138 metros de extensão pesa 845 toneladas.

Durante o trajeto, o comboio será escoltado pela Polícia Militar Rodoviária, pelos veículos batedores e pelas equipes da Concessionária Tamoios, além do apoio da Secretaria de Trânsito de São Sebastião.

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Cronograma