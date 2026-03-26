A passagem de uma carga especial pela Rodovia dos Tamoios nos próximos dias exigirá manobras especiais e interdições parciais em diferentes trechos da via. Trata-se de um transformador gigante, que parte de Guarulhos e tem como destino o Porto de São Sebastião. O conjunto de 138 metros de extensão pesa 845 toneladas.
Durante o trajeto, o comboio será escoltado pela Polícia Militar Rodoviária, pelos veículos batedores e pelas equipes da Concessionária Tamoios, além do apoio da Secretaria de Trânsito de São Sebastião.
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Cronograma
Visando minimizar impacto no fluxo normal de veículos, a operação de transporte foi dividida em três fases notunas:
- 1ª Fase: Começa às 23h desta quinta-feira (26), com o deslocamento saindo do km 11,5 até o km 54 (trecho de planalto), no sentido litoral.
- 2ª Fase: Às 23h de segunda-feira (30), o comboio parte às 23h do km 54 rumo ao litoral, utilizando os túneis da Serra Nova, que estará fechada para o tráfego comum. Os motoristas que seguem sentido São José dos Campos deverão utilizar a Serra Antiga. A pausa desta etapa será no km 16,5 do Contorno Sul.
- 3ª Fase: Na terça-feira (31), a carga segue do Contorno Sul para o Porto de São Sebastião a partir das 23h. Durante este período, a alça de acesso a Maresias estará interditada.
Orientações aos Motoristas
A concessionária orienta que os usuários planejem suas viagens com antecedência. Atenção aos bloqueios dos túneis da Serra Nova na segunda-feira e da alça de acesso a Maresias na terça-feira. Painéis de mensagens variáveis ao longo da rodovia informarão as condições de trânsito em tempo real.