Um homem de 35 anos foi encontrado baleado em Guaratinguetá, com três perfurações por disparo de arma de fogo na região da cabeça. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (26).

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Por volta de 0h40, equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o bairro Vila Brasil, em decorrência de uma tentativa de homicídio.