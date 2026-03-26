27 de março de 2026
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VIOLÊNCIA

Homem leva 3 tiros na cabeça em Guará; polícia investiga tráfico

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Um homem de 35 anos foi encontrado baleado em Guaratinguetá, com três perfurações por disparo de arma de fogo na região da cabeça. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (26).

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Por volta de 0h40, equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o bairro Vila Brasil, em decorrência de uma tentativa de homicídio.

No local, os socorristas se depararam com um homem com três perfurações de disparo por arma de fogo. A Polícia Militar também foi chamada e, segundo o boletim de ocorrência, não foram encontradas cápsulas de bala e nem testemunhas no local.

A vítima possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas e o local da morte era conhecido, segundo a polícia, por ponto de venda de entorpecentes.

Após os procedimentos de imobilização, a vítima foi transferida para a UPA de Guaratinguetá em estado grave. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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