Morreu nesta quarta-feira (25), aos 92 anos, o empresário Gianpaolo Bonora, presidente e proprietário da Companhia de Fiação e Tecidos de Guaratinguetá, mais conhecida como Fábrica de Cobertores. A causa da morte não foi divulgada.

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Conhecido como comendador Bonora, o empresário nasceu em 24 de janeiro de 1934 e precisou deixar a Itália, onde morava com a família, por causa dos horrores da Segunda Guerra Mundial.