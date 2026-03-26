Morreu nesta quarta-feira (25), aos 92 anos, o empresário Gianpaolo Bonora, presidente e proprietário da Companhia de Fiação e Tecidos de Guaratinguetá, mais conhecida como Fábrica de Cobertores. A causa da morte não foi divulgada.
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Conhecido como comendador Bonora, o empresário nasceu em 24 de janeiro de 1934 e precisou deixar a Itália, onde morava com a família, por causa dos horrores da Segunda Guerra Mundial.
Em 1950, aos 16 anos, veio para o Brasil, iniciando uma vida empresarial. Foi capitão da indústria com fibra dos antigos "condottieri", com talento nato para a administração e os grandes negócios.
Fundador de inúmeras empresas, dos mais diversos ramos, sobretudo na área têxtil, Bonora também de destacou em outras áreas.
Católico praticante, Bonora participou ativamente de organizações religiosas. Também foi membro de diversos clubes e instituições e possuidor de inúmeros títulos e comendas. Ele foi casado e teve cinco filhos.
O prefeito de Guaratinguetá, Junior Filippo (PSD), decretou luto de três dias na cidade pela morte do empresário.
“Sua trajetória foi marcada por visão, dedicação e um legado importante para o desenvolvimento de Guaratinguetá, contribuindo significativamente para a história e o crescimento da cidade. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e todos que tiveram o privilégio de conviver com ele”, disse o prefeito.